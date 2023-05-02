В США предложили разделить Украину между Польшей и Россией
Конфликт на Украине можно урегулировать путем раздела страны между Польшей и Россией. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Военный предложил отдать Польше западную часть Украины. Он считает, что это самый разумный шаг в текущих условиях.
Риттер отметил, что регионы юга и востока Украины всегда были частью российской цивилизации. После завершения конфликта население этих областей будет жить в мире и согласии с Москвой, убежден американский военный.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Польша провоцирует прямое столкновение с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru