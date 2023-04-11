«Это ерунда!»: Экс-президент Польши высказался об объединении с Украиной
В Польше никто не говорит и не думает об объединении с Украиной, сказал НСН Александр Квасьневский.
Бывший президент Польши Александр Квасьневский в беседе с НСН назвал информацию об объединении республики с Украиной в единое государство ерундой.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прослеживаться ее заветная мечта, а именно подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По словам Пушкова, Варшава обязательно сделает все возможное, чтобы эта мечта исполнилась. В свою очередь обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства» для более активного противодействия России в Восточной Европе. Квасьневский утверждает, что среди поляков нет разговоров об объединении с Украиной.
«Это ерунда, абсолютное дурачество. Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом», - сказал Квасьневский.
Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН отмечал, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
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