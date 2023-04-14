«Польша точно исчезнет»: Медведев ответил на слова Моравецкого об ударах Киева
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях заявил, что Польша точно может исчезнуть.
Комментируя высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о праве Украины на удары по России и быстром проигрыше Москвы случае войны с НАТО он указал, что не может предсказать победителя, но судьба Польши ему известна.
«Не знаю, кто выиграет или проиграет... но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», - написал зампред Совбеза РФ.
Ранее Медведев заявил, что Украина закончится, как только закончится её финансирование странами Запада, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru