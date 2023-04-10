«Отрезвить недругов!»: Названы цели заявлений Лукашенко о гарантиях безопасности от РФ

«Заявления Лукашенко – это подтверждение. Оно рассчитано на внешнюю аудиторию и наших недругов… Для того, чтобы еще раз отрезвить их. Очевидно, что качество политической элиты таково, что они может и не в курсе договора о Союзном государстве. В развитие договора о Союзном государстве было подписано много соглашений, которые практически создали военную организацию Союзного государства. Еще раз это публично было повторено, чтобы те неграмотные, которые не читали Союзный договор, услышали и остановились в случае, если у них есть какие-то замыслы», - сказал Алесин.

Он отметил, что в договоре о Союзном государстве содержится положение о том, что в случае нападения на одного из участников договора второй вступает в его защиту. Алесин пояснил, что если на Белоруссию нападут, то Россия будет обязана вступить в войну.

«В самом договоре о Союзном государстве содержится положение о том, что в случае нападения на одного из участников Союзного договора второй вступает в защиту. Можно сказать, что это аналог НАТО. Например, если на территорию Белоруссии совершается нападение со стороны стран НАТО, то Россия незамедлительно вступает в военные действия. Точно так же, если на Курильских островах Япония нападет на Россию, то Белоруссия вступит в войну», - указал собеседник НСН.

Кроме того, политолог выразил уверенность, что Лукашенко делает заявления о гарантиях безопасности прежде всего для Польши. По его словам, Польша вынашивает план с тем, чтобы поднять в западных регионах Белоруссии мятеж и провозгласить их независимость.