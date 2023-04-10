«Отрезвить недругов!»: Названы цели заявлений Лукашенко о гарантиях безопасности от РФ
Лукашенко хочет показать странам Запада, прежде всего Польше, что будет в случае нападения на Белоруссию, отметил в эфире НСН политолог Александр Алесин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко специально время от времени делает заявления о предоставлении Россией гарантий безопасности республике, заявил белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН. Он отметил, что многие «недруги» не знают, что в случае нападения на Белоруссию Россия обязана будет вступить в войну.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна гарантировать, что будет защищать республику как собственную территорию в случае внешней агрессии. Он пояснил, что поднимал эту тему на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Александр Алесин отметил, что подобные заявления Лукашенко делает для стран Запада.
«Заявления Лукашенко – это подтверждение. Оно рассчитано на внешнюю аудиторию и наших недругов… Для того, чтобы еще раз отрезвить их. Очевидно, что качество политической элиты таково, что они может и не в курсе договора о Союзном государстве. В развитие договора о Союзном государстве было подписано много соглашений, которые практически создали военную организацию Союзного государства. Еще раз это публично было повторено, чтобы те неграмотные, которые не читали Союзный договор, услышали и остановились в случае, если у них есть какие-то замыслы», - сказал Алесин.
Он отметил, что в договоре о Союзном государстве содержится положение о том, что в случае нападения на одного из участников договора второй вступает в его защиту. Алесин пояснил, что если на Белоруссию нападут, то Россия будет обязана вступить в войну.
«В самом договоре о Союзном государстве содержится положение о том, что в случае нападения на одного из участников Союзного договора второй вступает в защиту. Можно сказать, что это аналог НАТО. Например, если на территорию Белоруссии совершается нападение со стороны стран НАТО, то Россия незамедлительно вступает в военные действия. Точно так же, если на Курильских островах Япония нападет на Россию, то Белоруссия вступит в войну», - указал собеседник НСН.
Кроме того, политолог выразил уверенность, что Лукашенко делает заявления о гарантиях безопасности прежде всего для Польши. По его словам, Польша вынашивает план с тем, чтобы поднять в западных регионах Белоруссии мятеж и провозгласить их независимость.
«На российское государство вряд ли они нападут, учитывая его ядерный потенциал. Это повторение, прежде всего, для Польши. У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину. За одно они вынашивают планы, чтобы поднять в западных регионах Белоруссии, где имеется значительная часть польского населения, мятеж… Провозгласить их независимость от центральной власти и, как в Косовском варианте, призвать на помощь мировое сообщество», - резюмировал Алесин.
Ранее замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб заявил, что милитаризация Польши говорит о подготовке Варшавы к наступательной войне. По его словам, в Польше уже началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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