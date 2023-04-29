«Взяли штурмом»: как власти Варшавы захватили школу у российского посольства

ВЫ КТО ТАКИЕ? Я ВАС НЕ ЗВАЛ

Получив отказ на требование открыть ворота, чиновники и полицейские принялись ломать дверь. Представители мэрии Варшавы и служители закона стояли и взламывали замок на воротах средней школы. Попав внутрь, люди в галстуках и погонах велели всем покинуть здание школы до 19:00 мск. Школьное оборудование разрешили вывезти в течение недели.

Советник-посланник от России Андрей Ордаш назвал незаконным решение изъять здание школы. Он также предупредил польскую сторону об ответных дипломатических шагах.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что городские власти приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве. Об этом он сообщил в эфире Польского телевидения.

Глава дипмиссии Сергей Андреев сообщил, что посольство вынуждено подчиниться этим требованиям.

Еще 1 марта 2022 года МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» Российской Федерации и «не используются в дипломатических целях», напоминает Газета.ru.