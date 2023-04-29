«Взяли штурмом»: как власти Варшавы захватили школу у российского посольства

Взломанный замок и «Прощание Славянки» - власти Варшавы дали день на сборы сотрудникам и учителям школы при посольстве РФ.

С самого утра субботы, 29 апреля, около здания школы при российском посольстве на улице Келецкой в Варшаве было очень неспокойно. Туда приехали представители городской мэрии с полицией и требовали пустить их на территорию учебного заведения.

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Получив отказ на требование открыть ворота, чиновники и полицейские принялись ломать дверь. Представители мэрии Варшавы и служители закона стояли и взламывали замок на воротах средней школы. Попав внутрь, люди в галстуках и погонах велели всем покинуть здание школы до 19:00 мск. Школьное оборудование разрешили вывезти в течение недели.

Советник-посланник от России Андрей Ордаш назвал незаконным решение изъять здание школы. Он также предупредил польскую сторону об ответных дипломатических шагах.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что городские власти приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве. Об этом он сообщил в эфире Польского телевидения.

Глава дипмиссии Сергей Андреев сообщил, что посольство вынуждено подчиниться этим требованиям.

Еще 1 марта 2022 года МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» Российской Федерации и «не используются в дипломатических целях», напоминает Газета.ru.

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РЕАКЦИЯ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией происходящее вокруг здания в Варшаве.

«Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведёт себя вызывающе и противоправно», - заявила дипломат.

Также российский МИД предупредил Польшу о том, что Москва жестко отреагирует на вторжение в школу.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушил негодование на польские власти в своей характерной манере и призвал вообще разорвать дипотношения с Польшей.

«Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», - написал Медведев в своем Twitter.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что захват здания школы при российском посольстве в Варшаве можно объяснить попыткой Польши унизить Москву, сообщает газета «Известия».

УШЛИ КРАСИВО

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заверил, что школа переедет в другое здание и продолжит работу. Все учителя и сотрудники школы при посольстве РФ в Варшаве уже покинули здание, из которого их выгнали, заявил Андрей Ордаш. Вещи сотрудники школы грузили в грузовик под марш «Прощание Славянки», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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