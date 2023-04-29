«Взяли штурмом»: как власти Варшавы захватили школу у российского посольства
Взломанный замок и «Прощание Славянки» - власти Варшавы дали день на сборы сотрудникам и учителям школы при посольстве РФ.
С самого утра субботы, 29 апреля, около здания школы при российском посольстве на улице Келецкой в Варшаве было очень неспокойно. Туда приехали представители городской мэрии с полицией и требовали пустить их на территорию учебного заведения.
ВЫ КТО ТАКИЕ? Я ВАС НЕ ЗВАЛ
Получив отказ на требование открыть ворота, чиновники и полицейские принялись ломать дверь. Представители мэрии Варшавы и служители закона стояли и взламывали замок на воротах средней школы. Попав внутрь, люди в галстуках и погонах велели всем покинуть здание школы до 19:00 мск. Школьное оборудование разрешили вывезти в течение недели.
Советник-посланник от России Андрей Ордаш назвал незаконным решение изъять здание школы. Он также предупредил польскую сторону об ответных дипломатических шагах.
Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что городские власти приступили к изъятию в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве. Об этом он сообщил в эфире Польского телевидения.
Глава дипмиссии Сергей Андреев сообщил, что посольство вынуждено подчиниться этим требованиям.
Еще 1 марта 2022 года МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» Российской Федерации и «не используются в дипломатических целях», напоминает Газета.ru.
РЕАКЦИЯ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией происходящее вокруг здания в Варшаве.
«Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведёт себя вызывающе и противоправно», - заявила дипломат.
Также российский МИД предупредил Польшу о том, что Москва жестко отреагирует на вторжение в школу.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушил негодование на польские власти в своей характерной манере и призвал вообще разорвать дипотношения с Польшей.
«Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс», - написал Медведев в своем Twitter.
Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что захват здания школы при российском посольстве в Варшаве можно объяснить попыткой Польши унизить Москву, сообщает газета «Известия».
УШЛИ КРАСИВО
Посол РФ в Польше Сергей Андреев заверил, что школа переедет в другое здание и продолжит работу. Все учителя и сотрудники школы при посольстве РФ в Варшаве уже покинули здание, из которого их выгнали, заявил Андрей Ордаш. Вещи сотрудники школы грузили в грузовик под марш «Прощание Славянки», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону
- Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе
- Эрдоган впервые показался на публике после болезни: видео
- Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей
- Минобороны РФ уточнило планы по вручению электронных повесток
- В Госдуме обсуждают возможные поправки в закон о военном положении
- СМИ: в Киеве пожаловались на не готовые к бою итальянские самоходки
- Развозжаев: только один дрон из двух долетел до нефтебазы в Севастополе
- СМИ: ряд блогеров проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег
- Минобороны РФ: нанесен удар по командованию группировки войск ВСУ «Херсон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru