«Уважение и бомбоубежища!» Украинцы паникуют и прячутся в метро от спецоперации

УВАЖЕНИЕ, А НЕ ВТОРЖЕНИЕ

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, соответствующее распоряжение Шойгу дал всем командирам подразделений.

«Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», - говорится в документе.

Шойгу поручил предоставить всем бойцам ВСУ, которые сложат оружие, безопасные коридоры для выхода из районов проведения спецоперации, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.

При этом Минобороны РФ сообщили официальные данные о потерях соперника.

По словам Конашенкова, Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, «в том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1"». Кроме того, российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар» ВС Украины.

В Минобороны также признали, что российский штурмовик Су-25 из-за ошибки пилотирования потерпел аварию в ходе спецоперации на Украине. При этом его пилот остался жив и уже находится в распоряжении своей части, уверяют в ведомстве.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «о начале войны» речи не идет.

«Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она отметила, что ситуацию «перевернуло» то, что «малоадекватные представители Украины» заикнулись об обладании этой страной ядерным оружием.