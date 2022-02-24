«Уважение и бомбоубежища!» Украинцы паникуют и прячутся в метро от спецоперации
Мэры Киева и Харькова призвали граждан укрыться в метро, в российских городах начинаются антивоенные акции, известные музыканты и звезды шоу-бизнеса призывают к миру.
Эффект от военной спецоперации на Украине дошел к этому часу до Москвы и Киева, в украинской столице объявлен комендантский час, а в российской вводятся превентивные меры из-за опасения акций протеста.
При этом министр обороны России Сергей Шойгу потребовал «с уважением» относиться к украинским солдатам и офицерам.
УВАЖЕНИЕ, А НЕ ВТОРЖЕНИЕ
Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, соответствующее распоряжение Шойгу дал всем командирам подразделений.
«Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», - говорится в документе.
Шойгу поручил предоставить всем бойцам ВСУ, которые сложат оружие, безопасные коридоры для выхода из районов проведения спецоперации, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.
При этом Минобороны РФ сообщили официальные данные о потерях соперника.
По словам Конашенкова, Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, «в том числе 11 аэродромов Военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1"». Кроме того, российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар» ВС Украины.
В Минобороны также признали, что российский штурмовик Су-25 из-за ошибки пилотирования потерпел аварию в ходе спецоперации на Украине. При этом его пилот остался жив и уже находится в распоряжении своей части, уверяют в ведомстве.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «о начале войны» речи не идет.
«Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
При этом она отметила, что ситуацию «перевернуло» то, что «малоадекватные представители Украины» заикнулись об обладании этой страной ядерным оружием.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ: КИЕВ, ХАРЬКОВ, ЗАПОРОЖЬЕ
Тем временем на Украине нарастает паника.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в столице Украины комендантского часа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
«На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет», — сказал Кличко.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, жителей попросили срочно перебраться в укрытия. Как отмечал Кличко, четыре станции метро используются, как бомбоубежища, остальные работают в обычном режиме.
McDonalds объявил о закрытии всех ресторанов на Украине «ради безопасности сотрудников».
По данным CNN, ВДВ России взяли под контроль аэропорт Антонов, расположенный в 40 километрах от Киева. В Генштабе ВС Украины сообщили о боях за Гостомельский аэродром под Киевом, а также о сражениях за Чаплинку, Геничевск, Скадовск, поселок Счастье и станицу Луганскую.
Однако в Минобороны России не подтверждали информацию о боях под Киевом.
Тем временем, мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города перебраться в метро, которое он назвал самым безопасным местом.
«Эхо Москвы» опубликовало видео, в котором харьковский мэр с рупором делает ряд заявлений в метро.
«Бронетехника и танки стоят в районе окружной дороги. Есть потери в украинской армии. У меня была информация, что будет нанесён ракетный удар в 15:00, поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас спуститься. В три часа не произошло этого, но мы не гарантированы от того, что это может произойти в любой момент. Здесь самое безопасное место. Я попрошу, чтобы коммунальные службы организовали доставку воды и какой-никакой еды. Метро это самое безопасное место. Все коммунальные службы работают», - сказал Терехов.
По его словам, снаряд попал в жилой дом, но никто из мирных жителей не погиб.
В Запорожье «пока тихо», однако люди испуганы сообщениями о взрывах из других городов. Как сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» очевидцы, у людей паника, в магазинах все сметают с полок, валюту не обмениваю, денег в банкоматах нет. В банках и на заправках выстраиваются большие очереди.
Власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом, отмечает ТАСС.
МОСКВА: «ПРОТЕСТ МУЗЫКАНТОВ И ИЗМЕНА РОДИНЕ»
Тревожно в четверг вечером и в Москве. Днем поступали сообщения о перекрытии Красной площади и эвакуации ГУМа, однако, несмотря на видео очевидцев, в ФСО России опровергли эту информацию, заверив, что «перекрытий нет».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перекрытии Красной площади, сказал, что, «безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности».
По данным РЕН ТВ, началась эвакуация посольства Украины в Москве.
Правозащитница Марина Литвинович, призывавшая россиян выйти на акцию протеста против спецоперации на Украине, сообщила РБК, что ее задержали.
«Задержана. Пока ничего не предъявили. Нахожусь в ОВД "Мещанский"», — сказала Литвинович.
СМИ пишут о задержаниях в разных городах России противников войны на Украине. В частности, очевидцы сообщают, что Пушкинская площадь в Москве закрывается, рядом с ней много автозаков, граждан просят ее покинуть.
Актер Макар Запорожский опубликовал в Instagram скриншот срочного обращения руководства Театра Маяковского к артистам с призывом «воздержаться от любых комментариев хода военных действий на Украине».
«По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расцениваться как измена Родине», — говорится в тексте этого документа.
Многочисленные антивоенные заявления звучат от звезд известных музыкантов, актеров и звезд шоу-бизнеса. В их числе Иван Ургант, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Юрий Шевчук, Оксимирон, Настя Ивлеева, Анна Седокова, Михаил Шац, Яна Рудковская, Светлана Лобода, Ксения Собчак и украинский музыкант Иван Дорн.
На прошедшей 22 февраля национальной музыкальной премии «НАШЕго Радио» «Чартова Дюжина 2022» многие артисты также призывали не допустить войны. Среди них были музыканты групп «КИНО», «Операция Пластилин», НЕРВЫ, "Кис-Кис" и многие другие.
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