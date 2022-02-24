Захарова заявила, что слова Киева о ядерном оружии меняют всю ситуацию

«Киевский режим заикнулся об обладании Украиной, с неадекватными людьми у власти, ядерным оружием. Европе сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести», — предупредила Захарова.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые не поддерживают демилитаризацию Украины, думают только о своих сиюминутных желаниях, а не о безопасности России.

