Захарова заявила, что слова Киева о ядерном оружии меняют всю ситуацию
Заявление Киева об обладании ядерным оружием в корне перевернуло всю ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
«Киевский режим заикнулся об обладании Украиной, с неадекватными людьми у власти, ядерным оружием. Европе сейчас бы подумать, к чему бы это могло привести», — предупредила Захарова.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые не поддерживают демилитаризацию Украины, думают только о своих сиюминутных желаниях, а не о безопасности России.
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