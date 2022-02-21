«Дядьки развязывают войну»: Шевчук и Макаревич резко против введения войск в Донбасс

Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эмоционально высказался против военных действий со стороны России в Донбассе, напомнив о ценности человеческих жизней.

Ранее стало известно, что Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. Такое мнение высказал политолог, экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Марков. При этом официально такого вопроса на повестке дня верхней палаты парламента сейчас нет.