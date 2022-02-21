«Дядьки развязывают войну»: Шевчук и Макаревич резко против введения войск в Донбасс
Рок-музыканты Юрий Шевчук и Андрей Макаревич высказались против ввода российских войск на Донбасс.
Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эмоционально высказался против военных действий со стороны России в Донбассе, напомнив о ценности человеческих жизней.
Ранее стало известно, что Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. Такое мнение высказал политолог, экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Марков. При этом официально такого вопроса на повестке дня верхней палаты парламента сейчас нет.
«Я категорически против любых силовых решений, только политика – а что такое политика? Это вот как раз единственная возможность, чтобы войны не было. Я категорически против, протестую! Это ужасно, что сейчас происходит. Очень трудно работать, заниматься своими делами – сидишь, читаешь новости и переживаешь. Такая у нас сейчас с вами жизнь. Жалко очень людей с Донецка, с Донбасса, которых вывезли в эти палатки в Ростовской области. Народ – как разменная монета, у меня такое ощущение, это ужасно просто! Просто жалко людей, мирных граждан простых, которые будут страдать еще больше, чем сейчас. Ну что это такое? Ну зачем это, к чему? Ради каких-то собственных амбиций наполеоновских дядьки развязывают войну. Я всё сказал», - эмоционально прокомментировал ситуацию вокруг Украины музыкант.
А музыкант Андрей Макаревич через «Радиоточку НСН» призвал ответственных за решения по Донбассу российских деятелей остановиться.
«Я бы хотел сказать [политикам], чтоб они остановились, пока не поздно. Больше ничего. И всё, извините, я не политик», - заявил музыкант.
Сейчас в России следует поддерживать антивоенные заявления, но при этом нельзя забывать, что прямая военная угроза для страны всё же есть. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил журналист, телеведущий Владимир Познер.
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