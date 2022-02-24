Музыкант Иван Дорн обратился к россиянам

В четверг рано утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В своем обращении к нации он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Решение Путин принял на фоне эскалации ситуации в Донбассе.



