Музыкант Иван Дорн обратился к россиянам

Украинский музыкант Иван Дорн обратился к россиянам с просьбой «вместе остановить катастрофу» и не участвовать в «убийственной войне».

Также музыкант обратился к своим российским коллегам с просьбой донести до своей аудитории, что «Украина - независимое, суверенное государство», которое хочет самостоятельно вершить свою судьбу.

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В четверг рано утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В своем обращении к нации он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Решение Путин принял на фоне эскалации ситуации в Донбассе.


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