Музыкант Иван Дорн обратился к россиянам
Украинский музыкант Иван Дорн обратился к россиянам с просьбой «вместе остановить катастрофу» и не участвовать в «убийственной войне».
Также музыкант обратился к своим российским коллегам с просьбой донести до своей аудитории, что «Украина - независимое, суверенное государство», которое хочет самостоятельно вершить свою судьбу.
В четверг рано утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В своем обращении к нации он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Решение Путин принял на фоне эскалации ситуации в Донбассе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Бритни Спирс заявила, что ее пытались убить
- Песков: Москва готова к переговорам с украинским руководством
- Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался на территории Кубани
- Благотворительные фонды Москвы подключились к сбору помощи для беженцев из Донбасса
- Пять человек погибли в результате крушения самолёта ВСУ в Киевской области
- ФСБ: Украинские пограничники оставили свои посты
- СМИ: УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
- Эксперты назвали маловероятным отключение России от SWIFT
- В Одинцово пройдет благотворительная акция «Самое время жить»
- Народная милиция ЛНР перешла реку Северский Донец
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru