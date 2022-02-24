В Киеве объявлен комендантский час
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа.
В четверг утром в администрации Киева сообщили о воздушной угрозе над столицей. В сообщении, обнародованном пресс-службой мэрии, граждан призвали в случае включения сирен срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
Накануне на брифинге киевский мэр сообщил, что комендантский час в Киеве пока вводить не планируют, но будет действовать запрет на массовые мероприятия, митинги, могут также ограничить движение транспортных средств.
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