В Киеве объявлен комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа.

В четверг утром в администрации Киева сообщили о воздушной угрозе над столицей. В сообщении, обнародованном пресс-службой мэрии, граждан призвали в случае включения сирен срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

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Накануне на брифинге киевский мэр сообщил, что комендантский час в Киеве пока вводить не планируют, но будет действовать запрет на массовые мероприятия, митинги, могут также ограничить движение транспортных средств.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Киев
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