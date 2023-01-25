«Условие для победы»: Власти отбиваются от новых слухов о повторной мобилизации

В Кремле снова отбиваются от слухов о второй волне частичной мобилизации в России. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения CNN о том, что Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.

На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее на эту тему слухи в соцсетях, Песков ответил утвердительно. «Да. Является», - сказал он ТАСС.

Официальный представитель Кремля неоднократно призывал ориентироваться в этом вопросе на слова российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что нужное число людей в рамках частичной мобилизации уже обеспечено.

Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны в конце декабря заявил, что для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных.