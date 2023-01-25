«Условие для победы»: Власти отбиваются от новых слухов о повторной мобилизации
Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек. Военкоры объясняют необходимость второй волны, Украина ищет резервы.
В Кремле снова отбиваются от слухов о второй волне частичной мобилизации в России. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения CNN о том, что Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.
На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее на эту тему слухи в соцсетях, Песков ответил утвердительно. «Да. Является», - сказал он ТАСС.
Официальный представитель Кремля неоднократно призывал ориентироваться в этом вопросе на слова российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что нужное число людей в рамках частичной мобилизации уже обеспечено.
Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны в конце декабря заявил, что для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных.
До этого Песков также заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России начали распускать именно из-за рубежа.
«Искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», - подчеркнул Песков.
При этом представитель Кремля уточнил, что указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, но речь идет не о призыве, а о других мероприятиях Министерства обороны. О каких мероприятиях идет речь, Песков не уточнил.
«Минобороны рапортовало, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан был остановлен, завершен. Но кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия. Это связано с выполнениям обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части она продолжает работать», - говорил Песков.
Экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН рассказал, что речь может идти о мероприятиях, связанных с военно-промышленным комплексом.
«Подозреваю, что это мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Создана специальная комиссия, возглавляемая Дмитрием Медведевым. Несут ответственность все министры. Вопрос очень серьезный», — сказал генерал.
Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что для успешного наступления на Украине России нужно еще 300-400 тысяч солдат.
«Создать на каком-либо направлении группировку с подавляющей численностью российские войска сейчас не в состоянии, а просто наступать с каким-то незначительным превосходством - это авантюра. Для успешного крупного наступления нам надо было поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат», - отмечал он.
По его словам, именно мобилизация могла бы стать условием для «разгрома» Украины.
«Я считаю, что в ближайшие две-три недели ничего не решится, к этому нет никаких предпосылок. Сил, чтобы разгромить Украину, нет, резервы не созданы, подавляющего превосходства нет ни в людях, ни в технике. Россия базы для своей победы в ходе проведенной мобилизации не создала и заморозила мобилизацию, побед и не будет, речь идет не о неделях и не о ближайших месяцах. Мобилизационные мероприятия могли послужить этому основой», - объяснил он.
В ближайшее время возможно наступление российских сил на запорожском направлении, но оно не завершится разгромом Украины, подчеркнул Стрелков.
Военные корреспонденты периодически оценивают перспективы второй волны мобилизации, исходя из собственной информации о ситуации на фронте. Так, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что уверен в проведении второй волны мобилизации.
«Я не исследую мнение общества, я реально уверен, что будет 2-я частичная мобилизация. Хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны», - отметил он.
А военкор Юрий Котенок призвал не воспринимать мобилизацию «волнами», а отнестись к ней как к непрерывному процессу.
«Я считаю, что мобилизация должна быть для выполнения задач специальной военной операции, и она продолжается. Мы знаем, что военкоматы осуществляют плановую работу по призыву военнослужащих запаса определенных категорий, определенных военно-учетных специальностей, и я знаю, что этот процесс не прекращался», - объяснил он свою позицию.
Он также отметил, что России нужно закрывать достаточно протяженную линию фронта, линию боевого соприкосновения от Харьковского до Херсонского направлений.
При этом из Украины также приходят сообщения о мобилизационных процессах. 22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется сформировать резервы. После в Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что украинцев ждет «тотальная мобилизация».
Очевидцы утверждают, что в Одессе начали вручать повестки с помощью машин «скорой помощи» - мужчин якобы просто забирают на улицах и отвозят в центр комплектования.
А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье, которое контролирует Киев, блокируются подземные переходы для задержания людей. По его данным, власти Украины поставили военкоматам задачу мобилизовать 150 тысяч человек к концу марта, и теперь там ловят мужчин, не желающих воевать.
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