«Условие для победы»: Власти отбиваются от новых слухов о повторной мобилизации

Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек. Военкоры объясняют необходимость второй волны, Украина ищет резервы. 

В Кремле снова отбиваются от слухов о второй волне частичной мобилизации в России. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения CNN о том, что Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек.

На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее на эту тему слухи в соцсетях, Песков ответил утвердительно. «Да. Является», - сказал он ТАСС.

Официальный представитель Кремля неоднократно призывал ориентироваться в этом вопросе на слова российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что нужное число людей в рамках частичной мобилизации уже обеспечено.

Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны в конце декабря заявил, что для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных.

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До этого Песков также заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России начали распускать именно из-за рубежа.

«Искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», - подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, но речь идет не о призыве, а о других мероприятиях Министерства обороны. О каких мероприятиях идет речь, Песков не уточнил.

«Минобороны рапортовало, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан был остановлен, завершен. Но кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия. Это связано с выполнениям обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части она продолжает работать», - говорил Песков.

Экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН рассказал, что речь может идти о мероприятиях, связанных с военно-промышленным комплексом.

«Подозреваю, что это мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. Создана специальная комиссия, возглавляемая Дмитрием Медведевым. Несут ответственность все министры. Вопрос очень серьезный»,сказал генерал.

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Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что для успешного наступления на Украине России нужно еще 300-400 тысяч солдат.

«Создать на каком-либо направлении группировку с подавляющей численностью российские войска сейчас не в состоянии, а просто наступать с каким-то незначительным превосходством - это авантюра. Для успешного крупного наступления нам надо было поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат», - отмечал он.

По его словам, именно мобилизация могла бы стать условием для «разгрома» Украины.

«Я считаю, что в ближайшие две-три недели ничего не решится, к этому нет никаких предпосылок. Сил, чтобы разгромить Украину, нет, резервы не созданы, подавляющего превосходства нет ни в людях, ни в технике. Россия базы для своей победы в ходе проведенной мобилизации не создала и заморозила мобилизацию, побед и не будет, речь идет не о неделях и не о ближайших месяцах. Мобилизационные мероприятия могли послужить этому основой», - объяснил он.

В ближайшее время возможно наступление российских сил на запорожском направлении, но оно не завершится разгромом Украины, подчеркнул Стрелков.

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Военные корреспонденты периодически оценивают перспективы второй волны мобилизации, исходя из собственной информации о ситуации на фронте. Так, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале, что уверен в проведении второй волны мобилизации.

«Я не исследую мнение общества, я реально уверен, что будет 2-я частичная мобилизация. Хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны», - отметил он.

А военкор Юрий Котенок призвал не воспринимать мобилизацию «волнами», а отнестись к ней как к непрерывному процессу.

«Я считаю, что мобилизация должна быть для выполнения задач специальной военной операции, и она продолжается. Мы знаем, что военкоматы осуществляют плановую работу по призыву военнослужащих запаса определенных категорий, определенных военно-учетных специальностей, и я знаю, что этот процесс не прекращался», - объяснил он свою позицию.

Он также отметил, что России нужно закрывать достаточно протяженную линию фронта, линию боевого соприкосновения от Харьковского до Херсонского направлений.

Зеленский поручил командованию страны создать военные резервы

При этом из Украины также приходят сообщения о мобилизационных процессах. 22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется сформировать резервы. После в Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что украинцев ждет «тотальная мобилизация».

Очевидцы утверждают, что в Одессе начали вручать повестки с помощью машин «скорой помощи» - мужчин якобы просто забирают на улицах и отвозят в центр комплектования.

А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье, которое контролирует Киев, блокируются подземные переходы для задержания людей. По его данным, власти Украины поставили военкоматам задачу мобилизовать 150 тысяч человек к концу марта, и теперь там ловят мужчин, не желающих воевать.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:АрмияУкраинаМобилизацияСпецоперация
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