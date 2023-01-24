Военкор Сладков рассказал об активном наступлении России в зоне спецоперации
Российские войска наступают сразу по нескольким направлениям в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил военкор Александр Сладков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Он отметил, что Вооруженные силы России успешно действует на авдеевском и артемовском направлениях, идет интенсивное продвижение войск в сторону населенных пунктов Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово. Также российская армия штурмует Артемовск.
По словам Сладкова, успешно действуют российские войска и на запорожском участке фронта, преодолевая десятки километров, потери живой силы противника исчисляются сотнями человек.
Военкор назвал Донбасс наиболее подготовленной частью линии фронта Украины.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что для вооруженных сил Украины осталась только одна дорога в Артемовск, остальные пути для них отрезаны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Рогов: Подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем
- Турчак предложил закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых магазинах
- Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении
- Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
- Военкор Сладков рассказал об активном наступлении России в зоне спецоперации
- В Калининградской области задержали обвиняемого в руководстве ОПГ
- Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Великой Новоселовки
- Онищенко обвинил ВОЗ в некорректности данных о COVID в Китае
- «Очень хорошая мысль»: Пригожин отреагировал на сообщения о планируемом покушении
- «Сбер» предупредил россиян о работодателях-мошенниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru