Военкор Сладков рассказал об активном наступлении России в зоне спецоперации

Он отметил, что Вооруженные силы России успешно действует на авдеевском и артемовском направлениях, идет интенсивное продвижение войск в сторону населенных пунктов Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово. Также российская армия штурмует Артемовск.

По словам Сладкова, успешно действуют российские войска и на запорожском участке фронта, преодолевая десятки километров, потери живой силы противника исчисляются сотнями человек.

Военкор назвал Донбасс наиболее подготовленной частью линии фронта Украины.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что для вооруженных сил Украины осталась только одна дорога в Артемовск, остальные пути для них отрезаны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

