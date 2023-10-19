«Уничтожить всё»: Украина начала применять ATACMS, Россия готовит «Кинжалы»
ВСУ начали использовать дальнобойные ракеты ATACMS, Зеленский уже отчитался об их применении. Между тем эксперты опасаются последствий, а Путин заявил, что они не изменят ход конфликта.
США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактические ракеты ATACMS с урезанной дальностью по ряду причин. Об этом заявила британская газета Independent.
По мнению издания Вашингтон передал ракеты с урезанной дальностью из страха перед Россией и возможной эскалацией конфликта. При этом Соединенные Штаты поставили Киеву небольшое число таких боеприпасов. Газета указала, что это говорит о нежелании Запада поставлять Украине мощное оружие, чтобы не раздражать Москву.
«Сохраняющаяся обеспокоенность США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией является причиной того, что версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты», - говорится в публикации.
ПЕРВЫЕ УДАРЫ
О первом применении ракет ATACMS президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил Соединенные Штаты и подчеркнул, что поставки были ожидаемые.
«Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», - заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон 17 октября подтвердила передачу Украине ATACMS с дальностью 165 километров. Причем максимальная дальность этого оружия составляет около 305 км. По словам Уотсон, ракеты значительно повысят боевой потенциал Украины «без риска для нашей боеготовности».
Также в этот день стало известно, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже эту информацию подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты. По словам Рогозина, каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть.
Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов назвал поставку ATACMS еще одним шагом к разжиганию конфликта. Он также выразил мнение, что подобный шаг был сделан для того, чтобы принудить, в том числе, еще Германию передать Украине ракеты Taurus.
«Эти ракеты рассчитаны на удары по мирному тылу, и враг это прекрасно осознает», - приводит РИА Новости слова Рогова.
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что поставки Украине ATACMS кардинально не смогут изменить ситуацию на линии соприкосновения. Глава государства назвал это очередной ошибкой со стороны Вашингтона. Также Путин подчеркнул, что российские войска смогут отразить атаки с использованием этих ракет.
«Ошибкой более масштабного, пока не видимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь», - сказал Путин.
При этом президент сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки США ракет Украине и перспективу передачи истребителей F-16.
А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что «нет такого оружия», которое могло бы изменить расстановку сил на поле боя.
Таким образом, российские власти заявляют, что готовы к любому развитию событий. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что РФ готова к поставкам дальнобойных ракет Киеву и знает, какие действия предпринимать.
«Если им (ВСУ – ред. НСН) дадут, а им, скорее всего, дадут американцы более дальнобойные средства… Они и их будут использовать, но мы к этому готовы и знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары», - говорил он.
При этом ряд военных, экспертов и аналитиков опасаются последствий применения ATACMS. Как отмечал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью НСН, при помощи таких ракет украинские военнослужащие смогут атаковать территорию России уже на всю глубину. Он подчеркивал, что РФ не должна дать ATACMS «доехать» до Киева.
«Мы должны еще больше наращивать давление, уничтожать все, что есть, чтобы странам Запада некого стало снабжать оружием. Необходимо наносить удары по коммуникациям, так, чтобы ATACMS никуда не смогли доехать», - указывал Сивков.
По вопросу поставок ATACMS Киеву в США проходило много обсуждений. Но 21 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что ракеты ATACMS отправлены не будут. При этом он подчеркивал, что такая возможность «продолжает рассматриваться».
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что дальнобойные ракеты, в частности ATACMS, «жизненно необходимы» для ВСУ. США отклоняли его просьбу из опасений, что Киев может применить ракеты не только по Крыму, но также и по остальной территории России, передает «Радиоточка НСН».
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