«Уничтожить всё»: Украина начала применять ATACMS, Россия готовит «Кинжалы»

ПЕРВЫЕ УДАРЫ

О первом применении ракет ATACMS президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил Соединенные Штаты и подчеркнул, что поставки были ожидаемые.

«Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», - заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон 17 октября подтвердила передачу Украине ATACMS с дальностью 165 километров. Причем максимальная дальность этого оружия составляет около 305 км. По словам Уотсон, ракеты значительно повысят боевой потенциал Украины «без риска для нашей боеготовности».

Также в этот день стало известно, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже эту информацию подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты. По словам Рогозина, каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть.

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов назвал поставку ATACMS еще одним шагом к разжиганию конфликта. Он также выразил мнение, что подобный шаг был сделан для того, чтобы принудить, в том числе, еще Германию передать Украине ракеты Taurus.

«Эти ракеты рассчитаны на удары по мирному тылу, и враг это прекрасно осознает», - приводит РИА Новости слова Рогова.