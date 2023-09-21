Картаполов: РФ готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие

Он отметил, что РФ знает, что представляет из себя такое оружие и откуда оно будет применяться.

Ранее, 21 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры с украинскими властями о передаче дальнобойных ракет ATACMS продолжаются. По его словам, окончательное решение еще не принято, передает «Радиоточка НСН».

