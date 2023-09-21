Картаполов: РФ готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие
Соединенные Штаты, вероятнее всего, поставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные средства, но Россия к этому готова. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что РФ знает, что представляет из себя такое оружие и откуда оно будет применяться.
Ранее, 21 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры с украинскими властями о передаче дальнобойных ракет ATACMS продолжаются. По его словам, окончательное решение еще не принято, передает «Радиоточка НСН».
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