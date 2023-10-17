Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американские ракеты ATACMS. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS

О применении ракет Зеленский заявил в вечернем видеообращении. Он поблагодарил США за поставки снарядов.

«Наши договоренности выполняются. ATACMS себя показали», - сказал украинский лидер.

Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США тайно передали Украине небольшое количество американских ракет ATACMS, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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