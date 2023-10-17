Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS
17 октября 202319:08
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американские ракеты ATACMS. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.
О применении ракет Зеленский заявил в вечернем видеообращении. Он поблагодарил США за поставки снарядов.
«Наши договоренности выполняются. ATACMS себя показали», - сказал украинский лидер.
Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США тайно передали Украине небольшое количество американских ракет ATACMS, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru