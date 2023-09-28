Подоляк: ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует разницу в количестве российского вооружения на поле боя. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

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«Даже когда мы получим Taurus ... даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — считает чиновник.

В то же время Подоляк отметил, что Украина налаживает производство собственных ракет и будет его наращивать.

Ранее Белый дом не подтвердил информацию о готовящихся поставках Киеву ракет ATACMS, напоминает телеканал «360». При этом СМИ полагают, что США приняли решение о передаче снарядов, но решили не объявлять об этом публично, чтобы «не предупреждать русских».

В свою очередь, Германия пообещала передать Украине ракеты Taurus в ближайшее время и принять соответствующее решение в течение нескольких недель, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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