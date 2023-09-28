Подоляк: ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией
Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует разницу в количестве российского вооружения на поле боя. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».
«Даже когда мы получим Taurus ... даже если мы получим ATACMS, — это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — считает чиновник.
В то же время Подоляк отметил, что Украина налаживает производство собственных ракет и будет его наращивать.
Ранее Белый дом не подтвердил информацию о готовящихся поставках Киеву ракет ATACMS, напоминает телеканал «360». При этом СМИ полагают, что США приняли решение о передаче снарядов, но решили не объявлять об этом публично, чтобы «не предупреждать русских».
В свою очередь, Германия пообещала передать Украине ракеты Taurus в ближайшее время и принять соответствующее решение в течение нескольких недель, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подоляк: ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с Россией
- Экономист Финогенова: С 1 октября повысят пенсии экс-сотрудникам ФСБ и МВД
- Ученые спрогнозировали полное вымирание человечества через 250 млн лет
- Американские конгрессмены отклонили предложения по сокращению помощи Украине
- Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть
- Доходы добровольцев СВО могут освободить от НДФЛ
- Названа причина сильного взрыва в Ташкенте
- Посол Антонов: В США давят на компании, оставшиеся в России
- В Конгрессе заявили, что Байден портит всё, к чему прикасается
- СМИ: в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru