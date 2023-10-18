NYT: США отправили Киеву около 20 ракет ATACMS

«Одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS... не могут быть использованы для атак по территории России», — указано в материале.

Отмечается, что поставки снарядов с сокращенной дальностью в 165 км предварительно не анонсировали.

Ранее представитель американского Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон заявила, что США передали украинским военным ATACMS с дальностью до 165 километров, напоминает РЕН ТВ. До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за ракеты, подтвердив применение «показавших себя» ATACMS, отмечает телеканал «360».

