NYT: США отправили Киеву около 20 ракет ATACMS
США предоставили Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью, поставив при этом условие, что Киев не будет применять снаряды для ударов по российской территории. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.
«Одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS... не могут быть использованы для атак по территории России», — указано в материале.
Отмечается, что поставки снарядов с сокращенной дальностью в 165 км предварительно не анонсировали.
Ранее представитель американского Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон заявила, что США передали украинским военным ATACMS с дальностью до 165 километров, напоминает РЕН ТВ. До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за ракеты, подтвердив применение «показавших себя» ATACMS, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru