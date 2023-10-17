СМИ: США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину

По данным газеты, Вооружённые силы Украины впервые использовали их 17 октября.

Ранее президент США Джо Байден в ответ на вопрос о поставках ATACMS Украине заявил, что было проработано всё, о чём просил украинский лидер Владимир Зеленский.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине танков Abrams и обещания передать ракеты ATACMS оставляют России всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

