СМИ: США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину
Вашингтон тайно передал Киеву небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, Вооружённые силы Украины впервые использовали их 17 октября.
Ранее президент США Джо Байден в ответ на вопрос о поставках ATACMS Украине заявил, что было проработано всё, о чём просил украинский лидер Владимир Зеленский.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Украине танков Abrams и обещания передать ракеты ATACMS оставляют России всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru