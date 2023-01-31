«Будут раздавлены»: Украине предрекли «полный разгром», несмотря на поставки вооружений
США начали поставки современной бронетехники на Украину и ждут нового наступления ВСУ, однако эксперты считают, что Киев не сможет долго противостоять России.
Несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение Киеву, Украина не сможет долго противостоять Вооруженным силам России. Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.
«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению, для Киева эти факторы сейчас работают против него. Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — отметил он.
Так, альянс, желая предотвратить полный разгром ВСУ, принял решение передать Киеву танки. По мнению обозревателя, новые поставки не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.
«Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек поставок НАТО на Украину и на то, как напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под все еще ограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными», — указал Вейхерт.
Журналист также предупредил, что США, по сути, просят украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в отчаянный момент борьбы с более крупными российскими силами.
Тем временем США заявляют о неготовности поставлять истребители Украине. Как сообщил 31 января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби, американская администрация и без истребителей F-16 передает Киеву довольно большие объемы вооружений. Он отметил, что вооружения будут поставляться также в ближайшие недели и месяцы.
«Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам – ред. НСН) в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — приводит телеканал CNN слова Кирби.
Президент США Джо Байден также отмечал, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника писало, что «серьезного обсуждения поставок F-16 на высоком уровне не было». При этом о готовности передать Киеву истребители говорили Польша и Нидерланды.
Таким образом, Вашингтон начал поставки на Украину современной бронетехники, отправив на прошлой неделе свыше 60 боевым машин пехоты Bradley. На будущее анонсирована передача бронетранспортеров Stryker и танков Abrams. Аналогичные средства украинцам поставляют союзники США, в том числе Германия — танки Leopard 2 и БМП Marder.
Поставки западных танков неоднократно осуждала Россия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Украину используют как «инструмент для достижения своих антироссийских целей».
«Изменить это (поставки танков – ред. НСН) ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — говорил Песков.
В свою очередь врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 31 января заявил, что любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат – они станут очередной мишенью. Он также подчеркнул, что у России есть чем противодействовать Украине.
«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», - приводит РИА Новости слова Пушилина.
Однако некоторые политики и эксперты считают, что Россия в ближайшее время столкнется с препятствиями на пути к победе. Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что завершить спецоперацию полной победой сейчас не так просто из-за большого потока на Украину вооружений и военных НАТО.
«Сейчас поставляются и наступательные вооружения, потому что Abrams еще неизвестно, когда прибудут. Поставляются, в том числе, и европейские танки, которые уже скоро появятся на линии фронта. Есть поток не только вооружения, но и живой силы –там воюют в огромном количестве под видом польских, немецких, французских наемников на самом деле штатные военные Вооруженных сил НАТО. Мы давно понимаем, что с той стороны против нас воюют довольно серьезные профессионалы, в области планирования операций тоже. Скорее всего, они будут создавать танковую бригаду или бригады, те соединения, которые предназначены для прорыва, для нанесения удара», - говорил Бородай.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные Украине танки от США поступят на фронт только весной. При этом Washington Post писал, что Вашингтон отправит танки Abrams Киеву не раньше конца 2023 года. А Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News говорил, что если танки M1 Abrams прибудут на Украину только к августу, то будет уже «слишком поздно».
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