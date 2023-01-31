«Будут раздавлены»: Украине предрекли «полный разгром», несмотря на поставки вооружений

«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению, для Киева эти факторы сейчас работают против него. Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — отметил он.

Так, альянс, желая предотвратить полный разгром ВСУ, принял решение передать Киеву танки. По мнению обозревателя, новые поставки не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.

«Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек поставок НАТО на Украину и на то, как напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под все еще ограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными», — указал Вейхерт.

Журналист также предупредил, что США, по сути, просят украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в отчаянный момент борьбы с более крупными российскими силами.