Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай после смерти
9 ноября 202606:02
Денис Хоноров
Американский лидер Дональд Трамп заявил CBS News, что надеется попасть после смерти в рай, а не ад.
Во время интервью его спросили, рассчитывает ли он попасть в рай после смерти. «Надеюсь, что да. Я не хочу попасть в ад», - ответил президент США.
Ранее Трамп заявлял, что не идеальный кандидат, но сделал много хорошего для идеальных людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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