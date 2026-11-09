Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай после смерти

Американский лидер Дональд Трамп заявил CBS News, что надеется попасть после смерти в рай, а не ад.

Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай

Во время интервью его спросили, рассчитывает ли он попасть в рай после смерти. «Надеюсь, что да. Я не хочу попасть в ад», - ответил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что не идеальный кандидат, но сделал много хорошего для идеальных людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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