СМИ: Сотрудничество Путина и Трампа нарушает планы Запада против Москвы

Сотрудничество глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подорвало планы стран Запада против Москвы, сообщает CNN.

Трамп раскритиковал запрет на импорт дизеля из России

По данным телеканала, готовность американского лидера ослабить антироссийские санкции и заключить деловые сделки с Путиным нарушает многолетние усилия администрации экс-президента США Джо Байдена и европейских союзников по международной изоляции РФ.

Дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном может стать первым шагом к новому подходу, который вызовет в странах Евросоюза немалое беспокойство.

Ранее в США призвали порты не принимать танкеры с дизелем из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:ЕвропаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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