СМИ: Сотрудничество Путина и Трампа нарушает планы Запада против Москвы
Сотрудничество глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подорвало планы стран Запада против Москвы, сообщает CNN.
По данным телеканала, готовность американского лидера ослабить антироссийские санкции и заключить деловые сделки с Путиным нарушает многолетние усилия администрации экс-президента США Джо Байдена и европейских союзников по международной изоляции РФ.
Дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном может стать первым шагом к новому подходу, который вызовет в странах Евросоюза немалое беспокойство.
Ранее в США призвали порты не принимать танкеры с дизелем из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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