«Нюансов много»: Генерал Бижев усомнился в передаче истребителей F-16 Украине

У Украины нет подготовленных летчиков для управления истребителями пятого поколения, а на обучение уйдет 2-3 года, сказал НСН Айтеч Бижев.

Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что для управления истребителями F-16 у Украины нет летчиков.

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Бижев считает, что в этом вопросе много нюансов.

«Все зависит от количества F-16, но у Украины нет подготовленных летчиков, которые могут управлять этими самолетами. Подготовка летчика «взлет-посадка» требует 3-4 месяца, а для ведения боевых действий – 2-3 года. F-16 довольно серьезная машина, истребители пятого поколения. Если у Польши всего их 50, то это один полк, который состоит из 40 самолетов. Тогда Польша должна передать и систему управления, а кто их будет обслуживать? Передают ли боеприпасы? Поэтому заявление просто передать самолеты ни о чем не говорит. Нюансов очень много», - сказал Бижев.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша в 2023 году потратит на свою обороноспособность четыре процента ВВП. События на Украине польский чиновник видит еще одним поводом для вооружения собственной страны.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:Военная ОперацияПольшаИстребитель
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