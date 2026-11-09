Рубио назвал основную тему на переговорах по Украине

Глава госдепа США Марко Рубио рассказал журналистам, что тема гарантий безопасности является одним из ключевых аспектов в разрешении украинского кризиса.

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Речь идет о том, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента. По словам госсекретаря, достигнут определенный прогресс в определении того, как могла бы выглядеть структура гарантий безопасности после завершения конфликта. Для этого, как отметил Рубио, необходимо урегулировать конфликт.

Ранее стало известно, что компания BlackRock принимала участие в переговорах стран Европы по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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