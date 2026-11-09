Рубио назвал основную тему на переговорах по Украине

Речь идет о том, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента. По словам госсекретаря, достигнут определенный прогресс в определении того, как могла бы выглядеть структура гарантий безопасности после завершения конфликта. Для этого, как отметил Рубио, необходимо урегулировать конфликт.

Ранее стало известно, что компания BlackRock принимала участие в переговорах стран Европы по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

