Названы размеры пени за неуплату имущественных налогов со 2 декабря
В России пени за просрочку уплаты имущественных налогов для физических лиц будут начисляться уже со 2 декабря, сообщает ТАСС.
Долг будет расти примерно на 47 копеек в день с каждой тысячи рублей. Последний день оплаты имущественных налогов - 1 декабря. Расчет исходит из нынешней ключевой ставки Центробанка России в 14%. Ближайшее решение по ставке будет приниматься 18 декабря. Если ставка изменится, изменится и размер пеней.
Речь идет о налогах на квартиры, дома, земельные участки, автомобили, об отдельных обязательствах по НДФЛ.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян посоветовал россиянам до конца года проверить долги, чтобы не столкнуться с пенями, взысканием через приставов и дополнительными расходами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп заявил, что может обсудить денуклеаризацию с Путиным и Си Цзиньпином
- Певицу Куртукову внесли в базу сайта ГУР Минобороны Украины
- Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай после смерти
- Названы размеры пени за неуплату имущественных налогов со 2 декабря
- СМИ: Сотрудничество Путина и Трампа нарушает планы Запада против Москвы
- Рубио назвал основную тему на переговорах по Украине
- СМИ: Россияне добиваются возврата денег за повышение банками ставок по кредитам
- В Германии выставили на продажу замок XIII века за €1
- СМИ: ЕС обеспокоен идеей Трампа по формированию безопасности с РФ
- Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7 процентов