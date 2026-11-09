Названы размеры пени за неуплату имущественных налогов со 2 декабря

В России пени за просрочку уплаты имущественных налогов для физических лиц будут начисляться уже со 2 декабря, сообщает ТАСС.

В Госдуме объяснили, как многодетным снизить налог на квартиру

Долг будет расти примерно на 47 копеек в день с каждой тысячи рублей. Последний день оплаты имущественных налогов - 1 декабря. Расчет исходит из нынешней ключевой ставки Центробанка России в 14%. Ближайшее решение по ставке будет приниматься 18 декабря. Если ставка изменится, изменится и размер пеней.

Речь идет о налогах на квартиры, дома, земельные участки, автомобили, об отдельных обязательствах по НДФЛ.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян посоветовал россиянам до конца года проверить долги, чтобы не столкнуться с пенями, взысканием через приставов и дополнительными расходами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НедвижимостьИмуществоНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры