Макрон: Из поставляемого Украине вооружения не должны наноситься удары по России

Глава Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции в Гааге, что из поставляемого западным странам армии Украины оружия не должны наноситься удары по территории России.

Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией

«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, готова ли Франция поставить украинским Вооруженным силам самолеты.

Как уточнил президент, первым критерием является полезность таких поставок для Киева, а именно с точки зрения продолжительности обучения военных. Второе — вооружение Запада должно не применяться по территории России, а защищать Украину. Третьим критерием называется то, чтобы поставки оружия не ослабили обороноспособность Франции.

Также Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеСпецоперацияУкраинаЭммануэль Макрон
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