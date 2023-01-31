Макрон: Из поставляемого Украине вооружения не должны наноситься удары по России
Глава Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции в Гааге, что из поставляемого западным странам армии Украины оружия не должны наноситься удары по территории России.
«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, готова ли Франция поставить украинским Вооруженным силам самолеты.
Как уточнил президент, первым критерием является полезность таких поставок для Киева, а именно с точки зрения продолжительности обучения военных. Второе — вооружение Запада должно не применяться по территории России, а защищать Украину. Третьим критерием называется то, чтобы поставки оружия не ослабили обороноспособность Франции.
Также Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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