Байден: США не станут поставлять Украине F-16

Американский президент Джо Байден заявил, что власти не станут предоставлять Киеву истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома.

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«Нет», — сказал глава государства.

Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что для управления истребителями F-16 у Украины нет летчиков, а подготовка специалистов займет 2-3 года.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребителиСШАДжо Байден
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