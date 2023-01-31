Байден: США не станут поставлять Украине F-16
31 января 202303:01
Американский президент Джо Байден заявил, что власти не станут предоставлять Киеву истребители F-16, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Нет», — сказал глава государства.
Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что для управления истребителями F-16 у Украины нет летчиков, а подготовка специалистов займет 2-3 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru