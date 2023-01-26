Дипломат Гаврилов заявил, что новые поставки вооружения Киеву расширяют границы СВО

Поставки Западом танков и даже самолетов Украине не изменят ситуацию в военной операции, которую Россия проводит на Украине. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его мнению, это не заставит российские власти отказаться от спецоперации.

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«Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации РФ», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву оружие для ударов по российским городам.

Третий день подряд по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в столице. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиВооружение
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