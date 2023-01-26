Дипломат Гаврилов заявил, что новые поставки вооружения Киеву расширяют границы СВО

Поставки Западом танков и даже самолетов Украине не изменят ситуацию в военной операции, которую Россия проводит на Украине. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его мнению, это не заставит российские власти отказаться от спецоперации.