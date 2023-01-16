«Будут гореть». Песков рассказал, что будет с танками, которые Британия поставит Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться, несмотря на намерения западных стран передать Украине тяжёлое вооружение, сообщает РИА Новости.

СМИ: Лондон предлагает Киеву использовать западные танки подальше от фронта

По его словам, британские танки, которые Лондон пообещал Киеву, будут уничтожаться «так же, как и остальные».

«Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры