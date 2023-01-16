«Будут гореть». Песков рассказал, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться, несмотря на намерения западных стран передать Украине тяжёлое вооружение, сообщает РИА Новости.
По его словам, британские танки, которые Лондон пообещал Киеву, будут уничтожаться «так же, как и остальные».
«Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты», - заключил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы, сообщает RT.
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