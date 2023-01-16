«Будут гореть». Песков рассказал, что будет с танками, которые Британия поставит Украине

По его словам, британские танки, которые Лондон пообещал Киеву, будут уничтожаться «так же, как и остальные».

«Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы, сообщает RT.

