Польша считает события на Украине поводом для наращивания вооружения
Польша в 2023 году потратит на свою обороноспособность четыре процента ВВП, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«В этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% ВВП на польскую армию», - сказал Моравецкий.
События на Украине польский чиновник видит еще одним поводом для вооружения собственной страны.
«Повод вооружаться еще быстрее», - отметил Моравецкий.
В 2021 году ВВП Польши составлял чуть меньше 680 миллиардов долларов. В декабре прошлого года Национальный банк Польши сделал прогноз, что динамика ВВП страны в 2023 может быть околонулевой.
Ранее в Германии предостереги Польшу от поставок танков Украине. В частности, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что если Варшава решит направить боевую технику без таких разрешений, то это будет «не очень дружественно» по отношению к НАТО.
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