Польша считает события на Украине поводом для наращивания вооружения

Польша в 2023 году потратит на свою обороноспособность четыре процента ВВП, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«В этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% ВВП на польскую армию», - сказал Моравецкий.

События на Украине польский чиновник видит еще одним поводом для вооружения собственной страны.

«Повод вооружаться еще быстрее», - отметил Моравецкий.

В 2021 году ВВП Польши составлял чуть меньше 680 миллиардов долларов. В декабре прошлого года Национальный банк Польши сделал прогноз, что динамика ВВП страны в 2023 может быть околонулевой.

Ранее в Германии предостереги Польшу от поставок танков Украине. В частности, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что если Варшава решит направить боевую технику без таких разрешений, то это будет «не очень дружественно» по отношению к НАТО.



