«Теракт и бестолковщина»: Удар по Украине развеял слухи о «второй волне» мобилизации

РАКЕТНЫЙ УДАР И «ДРУГИЕ ЭПИЗОДЫ»

Открывая совещание Совбеза, проходившее в дистанционном формате, Владимир Путин рассказал о первых результатах расследования субботней диверсии на Крымском мосту.

«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы», - подчеркнул Путин.

Он также сообщил, что сегодня утром был нанесён «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - предупредил Владимир Владимирович.

В Минобороны РФ подтвердили, что «цель удара достигнута», при этом «все назначенные объекты поражены».

Между тем украинские СМИ сообщили 10 октября о взрывах в Киеве и Киевской области, а также об ударах по Львову, Харькову, Одессе, Ивано-Франковску, Днепру и другим городам. По данным Национальной полиции Украины, всего были повреждены около 70 объектов, 29 из которых являлись «объектами критической инфраструктуры».

Со своей стороны, экс-президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине и «другие эпизоды».

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие», - написал Медведев в Telegram, высказав мнение, что целью будущих действий РФ «должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выступление Путина в прямом эфире транслировали все телеканалы Франции.

«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», - написала она в Telegram.

Ну а Путин в своем выступлении обвинил Украину в «атомном терроризме» и подготовке теракта на газопроводе «Турецкий поток».

«Киевский режим уже давно использует террористические методы. (…) Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Но не только: спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. (…) Совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"», - рассказал российский лидер.