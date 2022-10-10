«Теракт и бестолковщина»: Удар по Украине развеял слухи о «второй волне» мобилизации
Путин обвинил Украину в терроризме и рассказал о массированном ударе, Медведев пообещал «новые эпизоды», а опасения о новом призыве не подтвердились.
Новая неделя началась с громких заявлений президента РФ Владимира Путина о ракетных ударах по Украине и диверсиях Киева. Он, в частности, назвал украинские спецслужбы заказчиками теракта на Крымском мосту, пообещав за подобное «жесткий и масштабный» ответ.
Вместе с тем не подтвердились гулявшие в интернете слухи о второй волне мобилизации, касаясь которой Путин упомянул эпитет «бестолковщина».
РАКЕТНЫЙ УДАР И «ДРУГИЕ ЭПИЗОДЫ»
Открывая совещание Совбеза, проходившее в дистанционном формате, Владимир Путин рассказал о первых результатах расследования субботней диверсии на Крымском мосту.
«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, – это террористический акт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы», - подчеркнул Путин.
Он также сообщил, что сегодня утром был нанесён «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - предупредил Владимир Владимирович.
В Минобороны РФ подтвердили, что «цель удара достигнута», при этом «все назначенные объекты поражены».
Между тем украинские СМИ сообщили 10 октября о взрывах в Киеве и Киевской области, а также об ударах по Львову, Харькову, Одессе, Ивано-Франковску, Днепру и другим городам. По данным Национальной полиции Украины, всего были повреждены около 70 объектов, 29 из которых являлись «объектами критической инфраструктуры».
Со своей стороны, экс-президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине и «другие эпизоды».
«Первый эпизод сыгран. Будут и другие», - написал Медведев в Telegram, высказав мнение, что целью будущих действий РФ «должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выступление Путина в прямом эфире транслировали все телеканалы Франции.
«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», - написала она в Telegram.
Ну а Путин в своем выступлении обвинил Украину в «атомном терроризме» и подготовке теракта на газопроводе «Турецкий поток».
«Киевский режим уже давно использует террористические методы. (…) Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Но не только: спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. (…) Совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"», - рассказал российский лидер.
НЕ ВОЛНА, А «БЕСТОЛКОВЩИНА»
Перед совещанием Совбеза Путин пообщался с губернаторами и затронул тему мобилизации.
При этом не подтвердились гулявшие в интернете слухи о том, что 10 октября глава государства якобы объявит о ее «второй волне».
«К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно, проблемы там, видимо, накапливались достаточно долго», - посетовал Путин, которого цитирует «Коммерсантъ».
Он поручил губернаторам «держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации».
В указе президента о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать в армию 300 тысяч человек, не указаны сроки ее завершения.
Однако россиян несколько запутали заявления уполномоченной по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой.
«По идее, первый этап мобилизации должен закончиться сегодня. Он до 10 октября. Но все зависит от того, сколько мобилизованных мужчин вернут обратно. Если они уедут домой, то надо будет дополнить состав другими людьми. Конечно, многие регионы уже отрапортовали, что они выполнили свои планы по мобилизации», — сказала она в понедельник в эфире радио «Комсомольская правда», заинтриговав СМИ словами о «первом этапе».
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сказал в эфире НСН, что, прежде чем рассуждать о второй волне мобилизации надо оценить эффективность первой.
При этом он высказал мнение, что Россия может достичь целей спецоперации и без второй волны мобилизации.
Между тем, в ряде регионов РФ уже заявляли о завершении частичной мобилизации. «Первыми ласточками» стали Крым, Тува и Новосибирская область, а глава Чечни Рамзан Кадыров еще 22 сентября отмечал, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%».
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