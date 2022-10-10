Путин рассказал о массированных ударах по объектам военного управления Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что утром 10 октября были нанесены массированные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, сообщает РИА Новости.

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На совещании Совета безопасности он уточнил, что удары «высокоточным оружием большой дальности» осуществлялись по предложению Минобороны и по плану Генштаба России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины, по его словам прилетели «десятки ракет», сообщает RT.

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