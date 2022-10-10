Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации
Президент Владимир Путин призвал губернаторов регионов контролировать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российского лидера, во время призыва по частичной мобилизации достаточно «бестолковщины». Путин допустил, что проблемы в этой сфере накапливались «достаточно долго».
Глава государства призвал губернаторов «держать под постоянным контролем» вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизации и неукоснительно выполнять все решения, касающиеся поддержки семей мобилизованных.
Кроме того, президент подчеркнул, что главы регионов должны прислушиваться к населению, «постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей». По словам Путина, в этом залог доверия россиян к власти и стабильности в обществе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- «Подход изменен»: Аксенов отреагировал на взрывы по всей Украине
- ЕС окажет Киеву дополнительную военную поддержку
- Офис Зеленского анонсировал срочное заседание G7 по Украине
- ВСУ обстреляли белгородское село Конопляновка из ракетного комплекса «Точка-У»
- Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину
- Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре по всей Украине
- Лукашенко: Минск предупредили о нанесении удара с территории Украины
- Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
- Кадыров заявил, что «на сто процентов» доволен проведением спецоперации
- Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru