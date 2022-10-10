Путин заявил о «бестолковщине» при частичной мобилизации

Президент Владимир Путин призвал губернаторов регионов контролировать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам российского лидера, во время призыва по частичной мобилизации достаточно «бестолковщины». Путин допустил, что проблемы в этой сфере накапливались «достаточно долго».

Глава государства призвал губернаторов «держать под постоянным контролем» вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизации и неукоснительно выполнять все решения, касающиеся поддержки семей мобилизованных.

Кроме того, президент подчеркнул, что главы регионов должны прислушиваться к населению, «постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей». По словам Путина, в этом залог доверия россиян к власти и стабильности в обществе.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РегионыГубернаторыМобилизацияВладимир Путин
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