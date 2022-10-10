Захарова: Выступления Путина во Франции показывают в прямом эфире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что выступления президента Владимира Путина во Франции транслируют в прямо эфире.
«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Мария Захарова «умилилась» аргументам Запада о решении России «перекроить карту Европы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru