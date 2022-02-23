Диалог против войны. Эксперты назвали способы прекратить конфликт в Донбассе
Политики и политологи поспорили о возможности новой мировой войны из-за конфликта в Донбассе.
Решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «очень разумное», считает экс-президент США Дональд Трамп. Об этом бывший глава государства рассказал в подкасте The Clay Travis and Buck Sexton Show.
«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". [Президент РФ Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. <...> Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — заявил Трамп.
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это все колоссальный шаг и большая победа. При этом надо понимать, что это победа в одном сражении той войны, которая началась в 2014 году и продолжает вестись в разных формах. Эта война еще, к сожалению, не выиграна. Нам это только предстоит. Но как только российские войска вошли на территорию республик, то воцарилось некоторое затишье. Обстрелы еще ведут точечные, но эта ночь в Донецке прошла тихо», - сказал Бородай.
Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не проведут совместный саммит в ближайшее время, то вполне возможно начало Третьей мировой войны, но все зависит исключительно от политической воли лидеров, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Саммит нужен для того, чтобы предотвратить войну в Европе, а может даже и мировую войну. Все, что происходит – это не шутки. Ключ к решению нынешней проблемы лежит в Вашингтоне и в Москве гораздо больше, чем в Китае. Он не лежит и в Европейском союзе. Если Вашингтон и Москва смогут договориться о том, как обеспечить общую политику безопасности на европейском континенте, тогда конфликт закончится. Этот саммит должен послужить символом того, что ведется диалог. До этого Запад отказывался вообще с Россией говорить. Когда диалога нет, сразу начинает пахнуть настоящей войной. А когда политики разговаривают и садятся за общий стол, войны не будет. И у Байдена, и у Путина есть достаточно возможностей не только предотвратить войну, но и то, что происходит на границе…Здесь должна быть политическая воля и совместная цель», - сказал Рар.
Со своей стороны, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сказал НСН, что соответствующее обращение от президента России Владимира Путина сенаторам пока не поступало.
«В регламенте Совета Федерации это не прописано. Нужно обращение президента с просьбой дать согласие на использование Вооруженных сил за пределами Российской Федерации», - отметил сенатор.
Защищать Донбасс добровольцами поедут родственники живущих там людей, выразил уверенность первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, в основном это те, кто участвовали в боях в 2014 году, участники Всевеликого войска Донского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Россия в ночь на вторник якобы ввела на территорию Донецкой и Луганской республик свои миротворческие силы.
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