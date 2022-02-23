Диалог против войны. Эксперты назвали способы прекратить конфликт в Донбассе

Со своей стороны, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сказал НСН, что соответствующее обращение от президента России Владимира Путина сенаторам пока не поступало.

«В регламенте Совета Федерации это не прописано. Нужно обращение президента с просьбой дать согласие на использование Вооруженных сил за пределами Российской Федерации», - отметил сенатор.