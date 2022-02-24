Зеленский ввел военное положение на Украине

Военное положение вводится на Украине, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Обращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале.

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Накануне Верховная рада утвердила указ о введении чрезвычайного положения с 24 февраля на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, напоминает РЕН ТВ.

«Мы вводим военное положение на всей территории страны», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что провел разговор с президентом США Джо Байденом, и Вашингтон начал готовить «международную поддержку».

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома.

«Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины», — подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев готов ко всему и «всех победит».

В четверг Россия начала специальную военную операцию для защиты Донбасса, отмечает телеканал «360». Как сообщают СМИ, российский десант высадился в ряде украинских городов.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Военное ПоложениеУкраинаВладимир Зеленский
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