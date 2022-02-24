Военные России и Украины поспорили о сбитых в Донбассе самолетах

По оперативной информации, ВСУ также сбили российский вертолет.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на украинское Минобороны сообщило, что военные сбили российский самолет на востоке Украины. Кроме того, экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял о двух сбитых самолетах РФ. По словам политика, среди украинских военных есть раненые и убитые.

Между тем Министерство обороны РФ опровергло сообщения о якобы уничтоженных самолетах. В пресс-службе ведомства рассказали, что средства противовоздушной обороны и военную инфраструктуру украинских авиабаз вывели из строя, отмечает РЕН ТВ.

В четверг Россия начала военную операцию на Украине для защиты Донбасса. Украинские власти ввели военное положение на всей территории страны, пишет Ura.ru.



