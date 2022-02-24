Военные России и Украины поспорили о сбитых в Донбассе самолетах
Украинские военные сбили пять российских самолетов в Луганской области. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
По оперативной информации, ВСУ также сбили российский вертолет.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на украинское Минобороны сообщило, что военные сбили российский самолет на востоке Украины. Кроме того, экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял о двух сбитых самолетах РФ. По словам политика, среди украинских военных есть раненые и убитые.
Между тем Министерство обороны РФ опровергло сообщения о якобы уничтоженных самолетах. В пресс-службе ведомства рассказали, что средства противовоздушной обороны и военную инфраструктуру украинских авиабаз вывели из строя, отмечает РЕН ТВ.
В четверг Россия начала военную операцию на Украине для защиты Донбасса. Украинские власти ввели военное положение на всей территории страны, пишет Ura.ru.
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