В ЛНР появление «Азова» в Донбассе назвали вызовом Зеленскому

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — заявил глава подразделения.

При этом в руководстве самопровозглашённой Луганской народной республики ничего не знают о приходе боевиков «Азова». Как заявил в эфире НСН советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, в настоящий момент власти республики пытаются проверить эту информацию.

«Доподлинно я не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Этим занимается сейчас наш СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе – прим. НСН). Как только у нас будет достоверная информация по количеству и дислокации, тогда можно будет говорить конкретнее», - заявил Мирошник.

При этом советник главы самопровозглашённой республики отметил, что если боевики «Азова» действительно заняли позиции в Золотом, это станет серьёзным тестом для Зеленского и покажет, насколько он в состоянии контролировать ситуацию в стране.