В ЛНР появление «Азова» в Донбассе назвали вызовом Зеленскому
Представитель политической рабочей группы на Минских переговорах в эфире НСН заявил, что действия боевиков могут стать серьёзным ударом по репутации президента Украины.
Глава ультраправой группировки «Азов» Андрей Билецкий заявил, что полк занял позиции возле села Золотое в Донбассе, откуда ранее были отведены украинские войска.
Как утверждает Билецкий в обращении, опубликованном на YouTube, боевиков пригласили сами жители населённого пункта, которые, по его словам, боятся оказаться в «серой зоне» после ухода украинских войск.
«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — заявил глава подразделения.
При этом в руководстве самопровозглашённой Луганской народной республики ничего не знают о приходе боевиков «Азова». Как заявил в эфире НСН советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, в настоящий момент власти республики пытаются проверить эту информацию.
«Доподлинно я не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Этим занимается сейчас наш СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе – прим. НСН). Как только у нас будет достоверная информация по количеству и дислокации, тогда можно будет говорить конкретнее», - заявил Мирошник.
При этом советник главы самопровозглашённой республики отметил, что если боевики «Азова» действительно заняли позиции в Золотом, это станет серьёзным тестом для Зеленского и покажет, насколько он в состоянии контролировать ситуацию в стране.
«Действия Билецкого и радикалов – абсолютный вызов Зеленскому и той власти, которая сейчас пришла на президентских и парламентский выборах. Самая главная характеристика власти – её политическая воля. В зависимости от этого нужно ответить на вопрос, стоит ли вести с такой властью переговоры. Если она способна достигать договоренностей и контролировать их выполнение, тогда эта власть является состоятельной. Если этого не происходит, то власть не контролирует ситуацию в своей стране. Поэтому в данном случае это тест для власти Зеленского. Этот случай покажет, достаточно ли у Зеленского политической воли, чтобы контролировать ситуацию в своей стране. В зависимости от этого будет формироваться отношение к украинскому президенту у международных организаций, которые пристально следят за ситуацией на Украине», - подчеркнул представитель ЛНР.
Напомним, ранее участникам контактной группы о ситуации на Украине удалось договориться о графике разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское. Начало процесса было запланировано на 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил о срыве отвода войск из-за продолжающихся обстрелов.
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