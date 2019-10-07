Рада обозначила «красные линии» в предоставлении особого статуса Донбассу
Проведение в Донбассе выборов в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» может пройти только по украинскому законодательству. Для новых властей Украины это является своеобразной «красной линией», сообщает RT со ссылкой на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
Спикер украинского парламента также заявил, что сами выборы состоятся только после того, как граница между Россией и Украиной перейдет под контроль Киева.
Ранее председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко заявил о том, что вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса не будет выноситься на общенародный референдум.
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