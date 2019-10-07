Рада обозначила «красные линии» в предоставлении особого статуса Донбассу

Спикер украинского парламента также заявил, что сами выборы состоятся только после того, как граница между Россией и Украиной перейдет под контроль Киева.

Ранее председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко заявил о том, что вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса не будет выноситься на общенародный референдум.

