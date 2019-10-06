На Украине рассказали о противостоянии Зеленскому по Донбассу

В столице Украины Киеве состоялось вече против «формулы Штайнмайера» по решению конфликта на Донбассе. Его участниками стали порядка трех тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас ситуация спокойная, там находится, по предварительным оценкам, около 3 тысяч человек», - отмечают в полиции.

Организаторы протеста назвали вече «предупредительным», уточняет Газета.ru.

Позднее стало известно о том, что количество участников акции выросло до 20 тысяч человек. Ее поддержали в 20 городах Украины, сообщили Известия со ссылкой на телеканал «Прямой».

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН обозначил несколько вариантов решения конфликта на Донбассе.

«Зеленский хочет выйти на переговоры в формате «нормандской четверки». Он как-то договорился с Кучмой, что тот возьмет на себя ответственность и подпишет согласие на использование формулы Штайнмайера. Кучма до переговоров не хотел этого делать. Теперь он остается крайним. Это рискованный ход. Зеленский надеется, что в ходе встречи четырех наладит личное взаимодействие с Путиным по Донбассу. На самом деле, не известно, как именно Зеленский настроен на эту формулу», - заявил политолог.

Он упомянул также о другом варианте решения конфликта, который предполагает установление контроля Украины в отдельных населенных пунктах ЛНР и ДНР.

«Отдельные населенные пункты Луганско-Донецкого анклава берутся под контроль Украины: Горловка, Енакиево. Потом туда заходит военный контингент из других стран. Этот вариант прорабатывал Аваков в Америке. И он не исключен в случае провала переговоров «нормандской четверки».

Но, думаю, что США не поддержит этот вариант, потому что при этом раскладе Трамп должен проиграть будущие выборы, а Украине надо поддержать его соперника Байдена», - предупредил Олег Соскин.