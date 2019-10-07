Украина заявила о срыве отвода войск в Донбассе
Киев заявил о срыве отвода войск из Донбасса из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет RT.
По его словам, разведение должно было начаться в понедельник, 7 октября. Однако несколько дней назад были совершены обстрелы сёл Петровское и Золотое, что помешало выполнению намеченного плана.
«Разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — сообщил министр.
Ранее НСН писала, что боевики украинского добровольческого полка «Азов» захватили донбасское село Золотое, хотя, согласно минским договоренностям, украинские войска должны покинуть этот населенный пункт 7 октября.
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