Украина заявила о срыве отвода войск в Донбассе

Киев заявил о срыве отвода войск из Донбасса из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет RT.

По его словам, разведение должно было начаться в понедельник, 7 октября. Однако несколько дней назад были совершены обстрелы сёл Петровское и Золотое, что помешало выполнению намеченного плана.

«Разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — сообщил министр.

Ранее НСН писала, что боевики украинского добровольческого полка «Азов» захватили донбасское село Золотое, хотя, согласно минским договоренностям, украинские войска должны покинуть этот населенный пункт 7 октября.

