Из-за «формулы Штайнмайера» в Киеве начались протесты

В столице Украины Киеве состоялось вече против «формулы Штайнмайера» по решению конфликта на Донбассе. Его участниками стали порядка трех тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас ситуация спокойная, там находится, по предварительным оценкам, около 3 тысяч человек», - отмечают в полиции.

Организаторы протеста назвали вече «предупредительным», уточняет Газета.ru.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии и советник главы ЛНР рассказали НСН, как разрешить пятилетний конфликт в Донбассе.

