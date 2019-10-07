Бойцы «Азова» демонстративно захватили село в Донбассе

Глава одного из подразделений «Азова» Андрей Билецкий и его подчиненные опубликовали видеозапись, на которой пообещали «защищать каждый сантиметр украинской земли», раз это не делают правительство и президент. Он заявил, что бойцы не покинут блокпост в селе.

Кроме того, Билецкий подчеркнул, что в село их якобы пригласили сами местные жители, которые попросили подразделение обеспечить их безопасность, передает РЕН ТВ.

