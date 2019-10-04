Киев может решиться на полную блокаду ДНР и ЛНР

Киев может пойти на полную блокаду неподконтрольных себе территорий Донбасса в том случае, если к концу текущего года ситуация на востоке Украины кардинально не поменяется. О таких планах украинского режима сообщает «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники информации.

По данным информаторов, в принципе, Киев не против выполнять минские договорённости.