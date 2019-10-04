Киев может решиться на полную блокаду ДНР и ЛНР

4 октября 201916:16

Киев может пойти на полную блокаду неподконтрольных себе территорий Донбасса в том случае, если к концу текущего года ситуация на востоке Украины кардинально не поменяется. О таких планах украинского режима сообщает «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники информации.

По данным информаторов, в принципе, Киев не против выполнять минские договорённости.

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Однако не исключается вариант так называемого «досрочного замораживания конфликта», если не буде прогресса, отмечает Life.ru. Предполагается, что жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР в этом случае лишат электричества, воды и отопления.

Согласно источнику российского издания. Киев также рассматривают вариант физического блокирования Донбасса посредством разделительной стены вроде той, что установлена на границе Израиля и сектора Газа.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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