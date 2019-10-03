Заигрывание с радикалами будет стоить Зеленскому рейтинга

В Киеве и Харькове проходят митинги несогласных с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Как сообщает ТАСС, у офиса президента Украины Владимира Зеленского в столице собралось около двух тысяч человек. Участники акции, среди которых замечены сторонники партии экс-президента Петра Порошенко и других политических объединений, требуют не допустить «капитуляции» Украины, не отводить силы в Донбассе и не проводить амнистию ополченцев. Также в митинге участвуют радикальные активисты.

Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН признал определенную опасность протестных выступлений для рейтинга Зеленского.

«От подписания "формулы Штайнмайера" Зеленский будет претерпевать некоторые электоральные потери. Я думаю, что выступление против подписания этой формулы со стороны украинских националистических организаций и так называемых "проевропейских" политических сил будут подогревать антипрезидентские и антиправительственные настроения в украинском обществе. Тем не менее, на сегодняшний день Зеленский обладает всей полнотой власти, он контролирует правительство и парламент страны и может осуществлять свою внешнюю политику, не оглядываясь на националистические элементы. Тем не менее, он все-таки заигрывает с украинскими националистами и националистическими организациями, и это обстоятельство может ему дорого стоить. Я думаю, что в ближайшем будущем различного рода радикальные организации будут всячески провоцировать украинского президента и его политическую силу, и оттого, насколько активно будет отвечать на эти провокации нынешняя украинская власть, будет зависеть устойчивость всей властной конструкции на Украине», - уточнил он.