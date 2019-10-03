Заигрывание с радикалами будет стоить Зеленскому рейтинга
Экс-президент регионального института политических коммуникаций в эфире НСН не исключил, что Украина может отказаться от выполнения условий плана Штайнмайера.
В Киеве и Харькове проходят митинги несогласных с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Как сообщает ТАСС, у офиса президента Украины Владимира Зеленского в столице собралось около двух тысяч человек. Участники акции, среди которых замечены сторонники партии экс-президента Петра Порошенко и других политических объединений, требуют не допустить «капитуляции» Украины, не отводить силы в Донбассе и не проводить амнистию ополченцев. Также в митинге участвуют радикальные активисты.
Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН признал определенную опасность протестных выступлений для рейтинга Зеленского.
«От подписания "формулы Штайнмайера" Зеленский будет претерпевать некоторые электоральные потери. Я думаю, что выступление против подписания этой формулы со стороны украинских националистических организаций и так называемых "проевропейских" политических сил будут подогревать антипрезидентские и антиправительственные настроения в украинском обществе. Тем не менее, на сегодняшний день Зеленский обладает всей полнотой власти, он контролирует правительство и парламент страны и может осуществлять свою внешнюю политику, не оглядываясь на националистические элементы. Тем не менее, он все-таки заигрывает с украинскими националистами и националистическими организациями, и это обстоятельство может ему дорого стоить. Я думаю, что в ближайшем будущем различного рода радикальные организации будут всячески провоцировать украинского президента и его политическую силу, и оттого, насколько активно будет отвечать на эти провокации нынешняя украинская власть, будет зависеть устойчивость всей властной конструкции на Украине», - уточнил он.
Собеседник НСН не исключает, что нынешняя украинская власть может отказаться от данных обязательств, в связи с чем процедуру, предусматривающую проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса, вновь отложат на неопределенное время.
«Зеленский выступил с заявлением, которое вступает в противоречие с "формулой Штайнмайера". Поэтому я не испытываю надежд на ее реализацию. Я не исключаю того, что Киев в последний момент может пойти на очередное невыполнение взятых на себя обязательств, Зеленский может сдаться под натиском украинских националистов. Сегодняшние акции протеста против Зеленского не носят массового характера, их нельзя сравнить с протестами 2013-2014 годов против тогдашнего президента Виктора Януковича. Кроме того, текущие протесты нельзя сравнивать с майданами, потому что сегодня мы не наблюдаем иностранного финансирования этих протестных акций. Ни один украинский майдан не проходил без иностранного финансирования и участия в этих акциях зарубежных политических деятелей», - добавил политолог.
1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», в которой помимо предоставления Донбассу особого статуса был также согласован порядок отвода сил. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики назвали согласование плана Штайнмайера символическим, но все-таки шагом к миру. Донбасс ждет от Киева реального выполнения Минских соглашений и вовлечения в диалог ДНР и ЛНР. В МИДе России подписание документа приветствовали, хотя глава ведомства Сергей Лавров указал, что «формула Штайнмайера» является уступкой, и альтернативы Минским договоренностям быть не может. В свою очередь в Киеве решение вызвало неоднозначную реакцию, некоторые украинские политики считают документ угрозой и ловушкой, радикально настроенные активисты вышли на протесты.
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