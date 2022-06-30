Сменили тактику: Российские войска закрывают «крышку котла» в Лисичанске

«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается», — сказал Мирошник и подчеркнул, что также завершены мероприятия по зачистке прозоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Кроме того, он указал, что «все более-менее значимые транспортные артерии» контролируют союзные войска, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.

«Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск - Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся Лисичанска котел, теперь невозможны», - подчеркнул Мирошник.