Сменили тактику: Российские войска закрывают «крышку котла» в Лисичанске
Вооруженные силы РФ перекрыли все важные «транспортные артерии» города и успешно продвигаются вперед, на этом фоне эксперты уверены, что скоро Лисичанск возьмут под контроль.
Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник 30 июня заявил, что союзные силы взяли под полный контроль территорию крупнейшего на Украине Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается», — сказал Мирошник и подчеркнул, что также завершены мероприятия по зачистке прозоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.
Кроме того, он указал, что «все более-менее значимые транспортные артерии» контролируют союзные войска, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.
«Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск - Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся Лисичанска котел, теперь невозможны», - подчеркнул Мирошник.
Так, Народная милиция ЛНР с начала марта ведет наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск, взятие которых является одной из первоочередных целей республики. Родион Мирошник 27 июня сообщал, что окружение Лисичанска сейчас проходит с пяти направлений. При этом источник, близкий к Народной милиции ЛНР, в беседе с ТАСС подчеркивал, что кольцо вокруг оставшейся украинской группировки уже активно сужается к центру города.
Как заявил в колонке для «Главреда» эксперт Александр Кочетков, российские военные на сегодняшний день активно продвигаются вперед, так как имеют значительное превосходство в огневой мощи. По его словам, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам… Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — написал Кочетков и отметил, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью.
При этом президент России Владимир Путин 29 июня заявлял, что цели спецоперации на Украине не изменились, однако тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная.
«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать», - говорил Путин.
Между тем российские политики и эксперты уверены, что скоро Вооруженные силы РФ возьмут Лисичанск под полный контроль. Так, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что после взятия Лисичанска под контроль силы ЛНР и ВС РФ продолжат занимать и другие населенные пункты.
«Естественно, после освобождения Лисичанска за ним останется ряд небольших населенных пунктов. После этого будем оказывать помощь ДНР по освобождению территории республики от националистов. Нужно освобождать территорию Украины от националистов до тех пор, пока они не перестанут стрелять по мирным гражданам и разрушать населенные пункты. Теперь они стреляют и по Белгородской области, и по Брянской, и по Курской», - говорил он.
Лисичанск остается последним крупным пунктом Северодонецко-Лисичанской агломерации, в котором находятся украинские подразделения. Киевские военные эксперты рассчитывали, что город, находящийся на возвышенности и отделенный от Северодонецка рекой, станет непреодолимым барьером на пути союзных сил.
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