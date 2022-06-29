В ЛНР заявили о выходе из Лисичанска около 500 украинских военных и 74 наёмников

По его словам, вместе с ними в район Северска выдвинулись 74 наёмника.

«На данный момент в Северске находится шесть батальонов ВСУ, также прибывают иностранцы. В «брошенных домах» и квартирах проживает личный состав ВСУ. В городе расположена техника, но по полученным данным в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны», - написал он.

Киселёв добавил, что в городе много мирных граждан, которые находятся в подвалах.

Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» заявил, что под Лисичанском большое количество украинских силовиков сдались в плен.

