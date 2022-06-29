Посол ЛНР: Треть украинских военных сдались в плен под Лисичанском

Как сообщил дипломат, в пригородах идут активные боевые действия, отмечает телеканал «360». По словам посла, известно о «достаточно больших жертвах» боев в районе Приволья.

«У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдались в плен - 1/3 сдалась и 2/3 остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется», — подчеркнул Мирошник.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Известиями заявил, что оборона украинских войск на Лисичанском направлении «посыпалась» и допустил, что союзные силы могут взять город под контроль в течение недели.

