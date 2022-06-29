Посол ЛНР: Треть украинских военных сдались в плен под Лисичанском
Большое количество украинских силовиков сдались в плен под Лисичанском. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».
Как сообщил дипломат, в пригородах идут активные боевые действия, отмечает телеканал «360». По словам посла, известно о «достаточно больших жертвах» боев в районе Приволья.
«У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдались в плен - 1/3 сдалась и 2/3 остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется», — подчеркнул Мирошник.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Известиями заявил, что оборона украинских войск на Лисичанском направлении «посыпалась» и допустил, что союзные силы могут взять город под контроль в течение недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Премьер Бельгии: НАТО призвала Зеленского решить конфликт на Украине военным путем
- Нарышкин: Востребованность нелегальной разведки для России многократно выросла
- Старовойт рассказал о сбитом под Курском беспилотнике Ту-141 «Стриж»
- Китай призвал страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос
- Посол ЛНР: Треть украинских военных сдались в плен под Лисичанском
- Хакеры атаковали сайт Роскосмоса после публикации координат «центров принятия решений»
- В Совфеде назвали аморальным отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицберген
- В РСПП рассказали о возврате западных компаний в Россию через третьи страны
- СМИ: У приговоренного к смерти в ДНР марокканца выявили психопатию
- Минтранс вернет россиянам деньги за отмененные авиаперелеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru