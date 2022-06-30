Путин назвал освобождение Донбасса конечной целью спецоперации на Украине
Российский президент Владимир Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись, сообщает РИА Новости.
По его словам, тактика, предложенная Министерство обороны РФ, может быть разной: «куда войска передвигать, какие объекты поражать». Глава государства отметил, что доверяет военным, которые проводят спецоперацию на Украине.
Российский лидер напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.
Также Путин сообщил, что военная спецоперация на территории Украины идет по плану. Также он вновь заявил, что Россия не атакует гражданские объекты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru