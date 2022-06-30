Путин назвал освобождение Донбасса конечной целью спецоперации на Украине

По его словам, тактика, предложенная Министерство обороны РФ, может быть разной: «куда войска передвигать, какие объекты поражать». Глава государства отметил, что доверяет военным, которые проводят спецоперацию на Украине.

Российский лидер напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Также Путин сообщил, что военная спецоперация на территории Украины идет по плану. Также он вновь заявил, что Россия не атакует гражданские объекты.

