«Крепкий орешек»: В Госдуме указали на опасность боев в Лисичанске

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что после взятия Лисичанска под контроль силы ЛНР и ВС РФ продолжат занимать и другие населенные пункты.

«Естественно, после освобождения Лисичанска за ним останется ряд небольших населенных пунктов. После этого будем оказывать помощь ДНР по освобождению территории республики от националистов. Нужно освобождать территорию Украины от националистов до тех пор, пока они не перестанут стрелять по мирным гражданам и разрушать населенные пункты. Теперь они стреляют и по Белгородской области, и по Брянской, и по Курской», - сказал он.

Ранее, 25 июня, представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск на Луганщине. Он указывал, что бои ведутся в черте города.

