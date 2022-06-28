«Крепкий орешек»: В Госдуме указали на опасность боев в Лисичанске
С ВСУ в городе должно быть покончено в самое ближайшее время, заявил в эфире НСН депутат Александр Бородай.
Российским военным будет не так просто взять под контроль Лисичанск, в городе сосредоточены большие силы украинских военных и артиллерии, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли примерно треть протяженности Лисичанска. По его словам, сейчас они ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад. Александр Бородай отметил, что рад продвижению войск.
«Что касается Лисичанска, то я в этом районе был несколько дней назад. Северодонецк несколько дней назад еще не был окончательно нами занят. Поэтому я очень рад, что наши войска движутся по Лисичанску, но предостерег бы от победных реляций. Лисичанск – это очень крепкий орешек. Тем более, что он стоит на возвышенности над Северодонецком. Там сосредоточены большие силы противника, в том числе и артиллерии. Я надеюсь, что с группировкой противника будет покончено в ближайшее время. Ну а дальше цели определяет высшее командование», - сказал Бородай.
В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что после взятия Лисичанска под контроль силы ЛНР и ВС РФ продолжат занимать и другие населенные пункты.
«Естественно, после освобождения Лисичанска за ним останется ряд небольших населенных пунктов. После этого будем оказывать помощь ДНР по освобождению территории республики от националистов. Нужно освобождать территорию Украины от националистов до тех пор, пока они не перестанут стрелять по мирным гражданам и разрушать населенные пункты. Теперь они стреляют и по Белгородской области, и по Брянской, и по Курской», - сказал он.
Ранее, 25 июня, представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск на Луганщине. Он указывал, что бои ведутся в черте города.
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