«Выжженная земля»: Стрелков объяснил, зачем ВСУ цепляются за Северодонецк и Лисичанск
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предположил, что ВСУ уже не рассчитывают вернуть себе территории Донбасса, но пока пытаются выиграть время.
Прорыв России в районе Лисичанска и Северодонецка приведет к крупному поражению ВСУ, но в дальнейшем российским войскам следует бить ВСУ по более уязвимым местам, заставляя отступить из Донбасса, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за минувшие сутки ВСУ понесли «болезненные потери» в Донбассе и под Харьковом. Стрелков считает, что России нужны еще более решительные меры на этих и других территориях.
«ВСУ продолжают свою избранную ранее стратегию изматывания российских войск и ведения боевых действий в основном на территории Донбасса. Они выигрывают время для создания стратегических резервов. Поэтому зачастую бросают в бой неподготовленные части территориальной обороны: батальоны и свеженабранные пехотные бригады. В то же время стараются придерживать и вводить только в крайнем случае кадровые части и формируют резервы на других фронтах для возможных атак. В этом отношении тактика удержания каждого сантиметра в какой-то степени действенна. Если бы российские войска сумели решить задачу по окружению группировки противника в районе Лисичанска, Северодонецка, Золотое, и если они сумеют отрезать этот район – это будет крупным поражением (для ВСУ – прим. НСН). Но пока эта задача не решена, вполне рационально для противника давать бой в городской застройке, нежели отходить. Потому что если однажды нарушить устойчивость войск, дальше они могут отступать по инерции», - отметил он.
При этом, по его словам, пока неизвестно, сколько еще продлится операция по вытеснению украинских войск из Лисичанска.
«ВСУ уже давно несут потери больше, чем российские войска за счет превосходства российской артиллерии в количестве стволов и снарядов. Сейчас под Харьковом российские войска сумели вновь освободить ряд относительно крупных населенных пунктов, которые были оставлены в апреле-мае. Сейчас идет контрнаступление российских войск. Но, к сожалению, российские войска не имеют превосходства над украинскими в живой силе, а имеют превосходство только в технике. Наступление идет очень медленно и тяжело. Когда будут достигнуты позиции западнее Лисичанска, я прогнозировать не берусь», - выразил свое мнение экс-министр обороны ДНР.
Он считает, что украинские военные уже давно оставили надежду вернуть Донбасс, однако России следует поменять свою тактику, чтобы избежать затягивания конфликта.
«Фактически, после того, как будет освобожден Лисичанск, встанет вопрос о прорыве второй полосы обороны противника, которая идет по линии Артемовск-Соледар. Причем они уже давно превращены в крепости. После этого встанет вопрос о прорыве и штурме Славянска-Краматорска, что еще сложнее для атакующих – там укрепления еще сильнее. Я вообще полагаю, что наступление в лоб на украинские позиции не имеет никакого смысла, поскольку даже когда они будут отвоеваны, ***** (спецоперация - прим. НСН) все равно не кончится. Я полагаю, что российские войска должны искать победу на других направлениях, которые заставят противника уйти с Донбасса, не устраивая сражения за каждый дом. Противника пока во многом устраивает то, что происходит. На Донбассе они уже давно поставили крест и не очень рассчитывают его вернуть, о чем свидетельствуют обстрелы по площадям Донецка, Макеевки, Горловки. Поэтому они будут оставлять после себя выжженную землю», - заключил Стрелков.
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Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что оружие, используемое в украинском конфликте, неизбежно проникнет на серый рынок и приведет к снижению безопасности в РФ и Европе.
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