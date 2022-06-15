«Выжженная земля»: Стрелков объяснил, зачем ВСУ цепляются за Северодонецк и Лисичанск

Прорыв России в районе Лисичанска и Северодонецка приведет к крупному поражению ВСУ, но в дальнейшем российским войскам следует бить ВСУ по более уязвимым местам, заставляя отступить из Донбасса, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за минувшие сутки ВСУ понесли «болезненные потери» в Донбассе и под Харьковом. Стрелков считает, что России нужны еще более решительные меры на этих и других территориях.